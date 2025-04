Brigaadi aastapäevaüritusel avanesid Tapa baasi väravad

​"Nii nagu meie eelkäijad andsid endast parima Eesti tuleviku nimel, oleme ka meie valmis endast parima andma. Meil on ülesanne käes – olla valmis Eesti riiki kaitsma. Meie esivanemad said selle ülesandega hakkama, saame kahtlemata meiegi hakkama. Me oleme valmis pingutama, oleme meelekindlad ning valmis näitama, mis meis peidus on ning seda nii eesseisval õppusel Siil kui vajadusel ka relv käes agressorit hävitades," ütles rivistusel 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Kundla.