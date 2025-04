Riigikaitse algab otsusest: miks liitutakse Kaitseliiduga?

Käimasoleval õppusel Kilp on Kaitseliidu kirde maakaitseringkonnast keskseks osalejaks tubli reservväelane, kes kutse saades vahetab igapäevarõivad laigulise vormi vastu ja tuleb õppusele. On ka neid, kes tunnevad, et sellest jääb väheks, ja nad ühinevad peale põgusat mõttehetke Kaitseliiduga. "Riigikaitse motiveerib mind ja minu jaoks parim on teha seda kaitseliitlasena," ütleb Kaitseliidu piirikaitse malevkonna liige vanemseersant Kirill Ševtšenko.