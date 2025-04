Tähelepanelikud silmad on kindlasti märganud, et Kadrina külje all käib raudtee ääres kibe ehitus. Eesti Raudtee on jõudnud töödega Tapa–Narva liinile, et luua eeldused piirkiiruse tõstmiseks kuni 160 km/h, raudteeliini elektrifitseerimiseks ja uue liiklusjuhtimissüsteemi rajamiseks.