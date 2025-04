Lavastuse "Klassis" viimased etendused on kodusaalis 16. mail ning päris viimane kohtumine publikuga on lavastusel19. mail Tartu Sadamateatris.

Iiri autoritepaari Iseult Goldeni ja David Horani näidendis, mille lavastas Elina Pähklimägi, on vaatluse all hariduse andmise ja saamise keeruline tee. Laval on kooliõpetaja nõupidamine õpiraskustes poisi vanematega, mis ei lähe kaugeltki loodetud rada.​