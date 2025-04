Ukrainas end tõestanud relvasüsteem jõudis Eestisse

"Mul on väga hea meel, et Eesti on koostöös suurima ja strateegiliselt tähtsaima NATO liitlase USA-ga viinud meie iseseisva kaitsevõime täiesti uude ajajärku," sõnas kaitseminister Hanno Pevkur. "USA kandev roll nii hanke rahastamisel kui ka meie kaitseväelaste väljaõppes kinnitab taas kord, et Eesti ja USA kahepoolne kaitsekoostöö on laiapindne ning rajatud vankumatule usaldusele ning ühistele eesmärkidele," lisas ta.