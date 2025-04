GALERII Sarikapidu pidanud uusarenduses on neli korterit juba müüdud

Arendaja PSP Capital OÜ üks osanikest Taago Pikas ei kahelnud, et korterid uues majas müüdud saavad. "Rakvere kesklinnas valmib tõesti palju uusi kortereid," ütles ta, ja viipas käega sajakonna meetri kaugusel kerkivale majale. "Eks konkurents on alati ja igal pool. Usun, et kuigi protsess võib tulla pikk, saame koos partneriks oleva Kaaret Kinnisvarabürooga korterid müüdud."

​Parkali 9a katuse alla mahub 18 kahe- kuni neljatoalist korterit, millest neli on praeguseks müüdud. Kahetoalise 48,3 ruutmeetrise korteri hind on 159 000 eurot, neljatoaline 87,2-ruudune korter maksab aga 260 000 eurot. Ostjal tuleb arvestada, et parkimiskoha eest tuleb maksta 5000-7000 lisaeurot, sõltuvalt sellest, kas see on õuealal või katuse all.