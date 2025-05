Peretoetuste ja elatisabi maksmise üks eesmärk on pärast lapse 19. eluaastat toetada tema aktiivseid õpinguid. Akadeemilisel puhkusel viibimine tähendab, et õppimine on peatatud, mistõttu ei ole toetuse maksmine sel ajal põhjendatud. Samasugust põhimõtet rakendatakse ka õppetoetuste ja stipendiumite puhul.