Kohalikes omavalitsustes teenitakse ilusat palka

Oodatult troonib Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste juhtide seas oma sissetulekuga Rakvere linnapea Triin Varek. Tema põhipalk on 4342 eurot. Rakvere linnavalitsuses on korralik sissetulek ka abilinnapeadel Laur Kaljuveel, Kert Karusel ja Neeme-Jaak Paabul, kõigil on see ühtmoodi 3837 eurot. Palju ei jää maha ka linnasekretär Riina Männiste töötasu, mille suurus on 3518. Pole väike ka muude ametnike palk, näiteks teenib arendusspetsialist Inge Kosemäe 2818 eurot kuus.