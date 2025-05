Eks teadsin juba lapsena, et mu isapoolsed vanavanemad olid kunagi – «Eesti ajal» ja hiljemgi – olnud näitlejad ja lauljad, mis sellest, et mitte suured kuulsused ega esimese järgu tähed. Nad kandsid edasi kunagise Eesti vabariigi hingust ja vanu fotosid teatriinimestest oli poisikesel põnev silmitseda. Hiljem sain aru, et vanaisa jaoks tähendas elutööd just see etapp, kui ta Saksa okupatsiooni ajal Rakvere teatrit juhtis.