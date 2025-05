«Väikestes kogukondades on inimestel alati väga tugev side koolidega. Keegi alustas oma kooliteed just sellest klassist, keegi korraldas mõne vimka koridoris, kellegi kunstitööd kaunistasid seinu. Meie soov oli seda sidet väärtustada. Et anda võimalus ka vilistlastel ja endistel töötajatel majaosaga hüvasti jätta,» rääkis Võsu kooli direktor Aet Kruusimägi.