4. aprillil, mullu 3. aprillil, tunamullu jürikuu 13. päeval. Tavaliselt pole rändlindude saabumisajad Kuu faasidest sõltuvad, kuid väikekoovitaja on selles suhtes eriline. Nimelt asuvad signaalkrabid täiskuu ajal endale paarilist otsima ning ronivad massiliselt urgudest välja. Väikekoovitajatele on nad aga rändeeelseks energiavaru kogumiseks justkui kingitus ja nad on õppinud seda ära kasutama. Kõhud süüakse kõvasti täis ja asutaksegi Aafrika rannikualadelt koduteele Euroopasse.