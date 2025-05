Mõeldes ka käesoleva kolumni peale, tekkis näiteks esialgu idee kirjutada läbinisti positiivne tekst «Rakverest» – see oleks teistmoodi. Millal Sina lugesid viimati läbinisti positiivset artiklit? Põhiliselt motiveeris seda tegema soov anda väike panus üleüldisesse surnuks vingumise lõpetamisse. Positiivne tekst Rakverest veel küpseb. Nagu kõik tekstid, peaks ka see pikemalt peas küpsema. See jääb järgmisteks kordadeks, kogun enda Facebooki seinale just mõtteid. St, et ma ei pea oma tekstidega kiirustama.