Arhitektide liit on mures Kunda sadama detailplaneeringu pärast

Eesti Arhitektide Liit on saatnud Viru-Nigula vallavalitsusele pöördumise, milles väljendab muret Kunda sadama detailplaneeringu ruumilahenduse ja selle koostamise ning menetlemise pärast. Vallavanem Einar Vallbaum on seisukohal, et demokraatlikus ühiskonnas võivad kõik arvamust avaldada, aga asju tuleb arutada ja detailplaneeringut menetleda kohalikku tausta arvestades.