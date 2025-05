Rillo võitis Eesti motokrossi meistrivõistlustel Kiviõlis mõlemad sõidud paraja ülekaaluga. Samas tunnistas noormees, et viimast välja pigistada ei tulnud.

"Kolmapäeval asume teele Tšehhimaale, kus järgmisel nädalavahetusel on paralleelselt külgkorvide MM-iga Euroopa meistrivõistluste esimene etapp," rääkis ta. "Eelarve on meil nagu on, sõidame esimese eksimuseni. Ehk kui ma püsin medalikonkurentsis, siis üritame ikka kõik kuus etappi kaasa teha, kui mitte, siis seame väiksemad eesmärgid."