""Tähed taldrikus" on saanud meie kooliõpilaste seas traditsiooniks, mida oodatakse igal aastal põnevusega," ütles Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson. "Projekti eesmärk on tutvustada õpilastele mitmekülgseid ja tervislikke toite läbi neile tuntud ja armastatud inimeste. See muudab koolilõuna põnevamaks ning aitab lapsi inspireerida proovima uusi maitseid."