Fotod Tuhatkond "siili okast" vahetas teksapüksid digilaigu vastu

On nii mõnigi asi, mis on saabuva kevade puhul kindel– seda on ka kaitseväe kevadine suurõppus. Siil on oma talvekorterist välja tulnud, lehed ja oksarisu okastelt maha raputanud ning valmis mööda Eestimaad müdistama. Esmaspäeval jõudsid esimesed "okkad" ehk reservväelased Tapa linnakusse, kus kohtuti vanade teenistuskaaslastega ning valmistuti eesootavaks kaheks nädalaks.