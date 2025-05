Repliik Kõige ilusam aeg aastas

Aga tegelikult kipume selles soojaihaluses ära unustama, et praegu on kõige ilusam aeg aastas. See aeg, kui loodus pole veel täies roheluses, kui pungad siin-seal veel puhkevad, kui õienupud pistavad ettevaatlikult pea välja, kui kõik on nii värske ja õhetav ja uus – nagu esimene armastus kaugel mälestustes.