«Ukuaru tornikiivrid said paika,» loeme uudistest ja sotsiaalmeediast rõõmuhõiskeid. Aga pealkirjadest on kadunud Pärt ... Arvo Pärdi kaasteeline, tema muusika suurim asjatundja dirigent Tõnu Kaljuste imestab Facebookis hämmeldusega: «Kas selle hoone nimi on Ukuaru?»