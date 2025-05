Kohalike teede seisukord halveneb iga aastaga

Paari aasta eest koostatud analüüs kohalike teede olukorra kohta näitas, et omavalitsuste hallatavate teede rekonstrueerimis- ja remondivajadus ulatus 3,6 miljardi euroni. Iga­aastane rahavajadus praeguse seisukorra säilitamiseks ületab kehtivat eelarvet ligi 40 miljoni euro võrra. Kui eesmärgiks seada mitte ainult seisundi hoidmine, vaid ka teeolude parandamine, ulatuks vajalik eelarve juba 314 miljoni euroni aastas, samas kui tegelik vahendite maht oli 170 miljonit eurot. See tähendab, et iga aastaga kuhjub teede remondivõlg, mille likvideerimine muutub järjest kallimaks. Kui kruusatee on mõistlikus seisus, saab seda tasandada ja hooldada, ent kui see on lagunenud, tuleb kogu konstruktsioon uuesti rajada. Sama kehtib truupide, kraavide ja väikeste sildade kohta.