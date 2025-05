Rakveres pole maagilistel päevadel abiellujaid

Kuna Rakvere linnavalitsuses reeglina esmaspäeviti abielusid ei sõlmita, jäi kuupäev 05.05.2025 siinsetele ametnikele harilikuks tööpäevaks. "Selle kuupäeva vastu ei ole ka suurt huvi olnud," sõnas perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu ja lisas, et esmaspäevad on alati kõige tihedamad ja kliendirohkemad vastuvõtupäevad. "Me tõesti ei taha, et abielluma tulnud noorpaar oma elu kõige ilusamal päeval koos teistega järjekorras peaks ootama, ja et nende toiming kiirustades läbi viidaks. Seepärast leiame alati koos paariga muu sobiva päeva teisipäevast reedeni," märkis perekonnaseisuametnik.