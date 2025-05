Läänevirulased hõivasid rattamaratonil kaks esimest kohta

"Ma olin valmis, et on tunduvalt jahedam ilm, stardis mõtlesin, kas minna natuke soojemalt riides või mitte. Sõit oli raske, teadsin, et esimesed 10 kilomeetrit on hästi kiired, üritasin võimalikult ees sõita," rääkis Sirvel. "Püsisin üsna hästi kuni lõpuni samade meestega pundis. Raja pealt infot sain, kaugel järgmine naine on, ning tundus, et vahe kasvas, aga vist mitte väga pikaks," võttis Merili Sirvel võistluse kokku.