Pöögi iga on pikk – ta võib elada ka üle 500 aasta. Tema vili on väike kolmekandiline pähklike, mis toorelt on mürgine, kuid röstitult süüakse pöögipähkleid küll ja kinnitatakse, et neil on kastanimaitse. Pöögipähklid sisaldavad kuni 50 % rasvu, neist pressitud õli kasutatakse toiduainetööstuses.