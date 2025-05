Rakvere JK Tarvas pidas seitsmenda vooru kohtumise Viljandis, kus ristas piike kohaliku Tuleviku meeskonnaga. Kuigi kohtunik pidi lausa kümnel korral näitama mängijatele kollast ning korra ka punast kaarti, tõdes Tarva kapten Kristo Remmelgas, et see on niisuguse võitlusliku mängu puhul täiesti okei.