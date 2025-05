Möödunud aasta jaanuaris sai avalikuks info, et Rakveres liidetakse lasteaiad ning kõikidele juhtidele kohti ei jagu. Koondamisteate saite ka teie. Milline see aasta vahepeal on olnud?

See on olnud üsna üles-alla-aasta. Pärast esimest uudist oli mõistagi ehmatus, sest see info tuli mulle tühja koha pealt. Pärast esimese emotsiooni möödumist tuli reaalsusesse see, et mis nüüd edasi saab. Ma ei olnud ju kunagi mõelnud, et ma jään igavesti Triinu lasteaia juhiks, aga ma polnud selleks hetkeks veel ka lahkumist plaaninud.