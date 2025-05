Rakvere tantsis ühes rütmis Eesti tänavuse eurolooga

Toetusvideo sündis Rakvere linna soovist näidata, milline vägi peitub väikeses kogukonnas ägedate ja eristuvate ideede elluviimisel. Rakvere Vallimägi on ajalooline ja võimas paik - koht, kus minevik kohtub tulevikuga. See on ühtaegu nii pärand kui ka platvorm uutele ideedele. Tommy Cashi lugu haarab oma mängulise energiaga ja paneb silmad särama ka Rakveres – linnas, mis ei pelga olla teistmoodi, loominguline ja enesekindel.