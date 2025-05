Sügisest on Rakveres "Elevantmees"

Lavastaja Taago Tubina sõnul on "Elevantmees" lugu inimeseks olemisest ja inimeseks saamisest. "Hoolimata praegusest suure sallivuse ajastust võime paradoksaalsel kombel öelda, et seda sallivust on igal tasandil hoopis vähemaks jäänud. Lavastus räägib sellest, kuidas me objektistame ja demoniseerime neid, kes on meist erinevad, pole nagu meie," ütles Tubin.