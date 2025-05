Eesti eesistumine toob kultuuripärandi eksperdid Kirde-Eestisse

Muinsuskaitseameti peadirektori Marilin Mihkelsoni sõnul on sellised rahvusvahelised seminarid väga olulised, kuna loovad platvormi, kus riigid saavad jagada oma kogemusi ja arutada olulisi kultuuripärandi küsimusi. "Kultuuripärandi kaitsmine ja väärtustamine on igal tasandil keeruline ülesanne, eriti kui tegemist on piirkondadega, kus ajaloolised ja looduskeskkonnaga seotud väärtused tihti põrkuvad. Läänemere piirkonna riikide ekspertide kogemus aitab meil leida uusi lahendusi ja tugevdada koostööd," lisas Mihkelson.

Seminari keskmes on kolme aktuaalse teema arutamine. Need puudutavad kultuuripärandi väärtustamist ja kaitset Läänemere piirkonnas. 7. mail toimub Narva raekojas kultuuriväärtuslike hüdroehitiste ja keskkonnakaitse teemal põhjalik arutelu, kus keskendutakse väärtuste konfliktile kultuuripärandi ja looduskaitse vahel, tuues näiteks Kunda hüdroelektrijaama. Samuti käsitletakse nõukogude ja sotsialistliku sümboolika rolli avalikus ruumis, arutledes, kuidas Läänemere riigid on selle ideoloogilise pärandiga toime tulnud ning millist rolli see mängib tänapäeva identiteedi kujundamisel. Kolmanda teemana keskendutakse tööstuspärandi tulevikule, tuues esile Kreenholmi manufaktuuri ja arutledes, kuidas elustada tööstusmälestisi väiksemates linnades, eeskätt Ida-Virumaal, tuginedes parimatele praktikatele.