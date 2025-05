Raskemuusika ansambel Loits vallutab taas Tallinnas lava

Tegemist on sündmusega, kus kuulutatakse välja Loitsu kahe täispika albumi "Ei kahetse midagi" ja "Must album" taasilmumine Mehhiko plaadifirma Azermedoth Recordsi alt. Tegu pole sugugi esimese korraga, kui Loitsu looming Mehhikos ilmub. Koostöö on varemgi vilja kandnud ning näib jätkuvat ka edaspidi.