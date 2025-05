Arvamus Kui kõik, mis meil on, on inimesed

Kohutavalt kurvaks teeb selle kõige juures mõistmine, mil moel koheldi selle protsessi käigus inimesi, keda see puudutas. Mismoodi koheldi spetsialiste. Intervjuust Raido Parvega käib läbi põgus lause, et protsessi tõttu lahkus Triinu lasteaiast kaks logopeedi. Kaks logopeedi! Ajal, mil logopeede ja teisi tugispetsialiste aetakse taga tikutulega, lähevad kaks neist Rakvere laste teenistusest lihtsalt minema, sest linn ei tulnud toime kogu ettevõtmise köögipoolega.



Ei ole kauge see aeg, mil lehetoimetusest helistati Rakvere muusikakooli endisele juhile Toivo Peäskele, kes oli siinset muusikapõldu kündnud 21 aastat. Helistamise põhjuseks tõsiasi, et hinnatud muusikapedagoog ja muusikahariduse edendaja sai sisuliselt üleöö teada, et talle on leitud asendaja ning tal tuleb kiiremas korras ametist lahkuda. Inimene heideti lihtsalt üle parda.



Need kaks juhtumit on aset leidnud üsna lühikese aja jooksul ning inimestele on Rakvere linna juhtimisega tehtud ilmselgelt ülekohut, haavatud nende tundeid ja eneseväärikust. Mis kõige hullem: üle parda on heidetud spetsialistid.



Milline on sellise linnajuhtimisstiili pikk visioon? Kas võime uutel valimistel rääkida sellest, mismoodi Rakveres on hea elada, kuidas linn väärtustab oma elanikke, inimesi, kuidas siia on oodatud spetsialistid tooma väärtust ja rajama kodu? Kas tõesti?