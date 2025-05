Tapal asuva õhutõrjepataljoni ja suurtükiväepataljoni reservväelased liitusid õppusega Siil

"Meie üksuse jaoks on hajutatult maastikul formeerimine esmakordne. Vajalik on harjutada formeerimist nii linnakus kui ka maastikul, kuna sõjaolukorras meil ei pruugi olla võimalik üksust linnakus formeerida," rääkis suurtükiväepataljoni tulepatarei ülem kapten Mari-Li Kapp. Metsa varjus said reservväelased kätte nii oma varustuse kui ka relvad.

Õhutõrjepataljoni staabiveebel Kainar Kruus lisas, et varustus tuuakse kindlasse punkti maastikul, kust üksused selle hajutatult kätte saavad. Järgnevalt ootavad reservväelasi ees relvade kontroll, harjutused käsitulirelvade ja õhutõrjesüsteemidega.

"Tahan enda oskused meelde tuletada, sest praegused ajad on, nagu nad on – see kõik tuleb kasuks," rääkis õhutõrjepataljoni reservväelane kapral Rasmus Strastin uut varustust kätte saades.

Suurtükipataljoni tulepatarei ülema sõnul tuletatakse reservväelastele esmalt meelde sõduri baasoskused ja käsitulirelvade käsitsemine. Sellele järgneb raskekuulipilduja laskeharjutus liikuva K9 Kõu tornist. "Osale reservväelastest on liikursuurtükk K9 veel uus, kuna nad on väljaõppe saanud varasema suurtükiväe relvaga haubits FH-70-ga," sõnas kapten Kapp, lisades, et üksused on saanud vajaliku ümberõppe uuele relvastusele orienteerumiseks juba enne tänavuse Siili algust, kuid nüüd on võimalus omandatu maastikul taktikaliselt läbi harjutada.

Siilile saabunud suurtükiväepataljoni reservväelane kapral Henrik Lainvoo selgitas, et tema õppis ajateenistuses kasutama 144 mm kaliibriga järelveetavat suurtükki FH-70. "Ehk siis neid relvi, mis me saatsime Ukrainale pärast Venemaa algatatud täiemahulise sõja algust," ütles Lainvoo, kelle sõnul on ümberõpe K9-le sujuvalt läinud. "Suurtükk on suurtükk – see tähendab, et printsiibid on samad," lisas kapral Lainvoo.

Suurtükiväepataljoni peamine ülesanne sõjaajal on jalaväe- ja soomusüksuste kaudtulega toetamine. Õhutõrjepataljon tegeleb õhuseirega ja õhurünnakute tõrjumisega maapinnalt. Selleks on kasutuses rakettidest ja kahuritest koosnevad relvasüsteemid.