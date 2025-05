Tarbijal tasub teada, et nimetusega «mesi» tohib müüa üksnes mett, millesse pole lisatud suhkrut ega suhkrusiirupit. Kui meele on neid lisatud, siis ei tohi selline toode enam olla nimetatud meeks.

Küll aga hakkab somes silma üks kohalik täitsa tuntud tädi, kes nurmenukkudest ja suhkrust valmistatud keedust samuti meeks nimetab ja seda ka huvilistele müüb ning nende vahel välja loosib. Esiteks oli see vedel nagu vesi ja teiseks kehtivad ka koduköögis toidu müügiks valmistamisel omad nõuded. Näiteks see, et toodete valmistamisest tuleb teavitada ka põllumajandus- ja toiduametit.