Koduomanikud ei pea tuuleparkide läheduses paikneva eluaseme väärtuse pärast muretsema

Tuulepargid Eestis on küll juba aastaid olnud osa meie (energia)maastikust, kuid seda siiski paikkonniti ja piiratud arvul. Nüüd on aga taastuvenergiale üleminek toonud kaasa arvukad planeeringud üle Eesti ning sellega on kerkinud ka mitmeid küsimusi, sh kinnisvara väärtuse kohta.

On igati mõistetav, et inimesed muretsevad omaenda heaolu, aga ka vaeva ja hoolega rajatud kodu turuväärtuse säilimise pärast. Loomulikult ei ole turuväärtus samastatav väärtusega kõige üldisemas tähenduses. Kui kedagi vaade tuulikutele häirib, siis tema jaoks on kahtlemata tegemist väärtuse langusega. Samas ei pruugi olla tegemist seisukohaga, mis on üldlevinud ja mille ajel ka turg käituks sarnasel moel, ning seetõttu kardetavat turuväärtuse langust ei pruugi arendusega kaasneda. Selles kontekstis on paslik vaadata, mida näitavad meie väheste näidete kõrval muude riikide põhjalikud ja pikaaegsed uuringud.