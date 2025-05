​Transpordiameti ida osakonna juhataja Anti Palmi rääkis, et pikki eriveoseid on viimasel ajal palju – tuulikulabad, suured trafod. «Omal ajal, kui need ringristmikud ehitati, ei osatud sellele mõelda, et võiks olla ka otsepääs,» ütles ta. «Ülipikkade vedude teostajad on neil ringristmikel tegelikult ikka päris hädas.»