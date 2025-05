Ekspert annab nõu, kuidas rahatargalt suvele vastu minna

Puhkuse planeerimisel on oluline teada, et puhkusetasu makstakse töölepinguseaduse kohaselt töötajale hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Samas võivad pooled kokku leppida ka puhkusetasu hilisemas maksmises ning Uusma just seda varianti soovitaski. «Kui puhkuseraha laekub kontole enne puhkuse algust, võib tekkida kiusatus vabadel päevadel suuremaid summasid kulutada. See tähendab aga, et puhkuse lõppedes on näpud põhjas ning eelarve mitmeks kuuks lõhki,» sõnas ta.