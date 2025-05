Kodu algab esikust: sisekujundaja jagab nippe, kuidas luua kutsuv esik

Hiljutisest Eesti kodude uuringust selgus, et viiendik inimesi tunneb, et nende esikus ei ole piisavalt ruumi riiete riputamiseks, ja pea sama palju tõdes, et puudus on jalanõude hoiustamiseks sobivatest paikadest. Sisekujundaja Brita Mikvere annab nõu, millele keskenduda, et luua praktilisem ja kutsuvam sissepääs.