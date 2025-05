Pea paiste ja oma raha eest koju!

​Aga sellest ajast on 30 aastat möödunud. Tõekspidamised on taas muutunud, ning lumehelbekesed, naisõiguslased, loomakaitsjad ja rohelised ei puutu asjasse! Ühiskond tervikuna on hakanud teist moodi mõtlema ja teisi väärtusi hindama. Enam ei ole naljakas, kui keegi läbi mikrofoni hüüab, et "kohenda oma tisse", või peoplatsil viibivaid nooremaid naisi valimatult kohtama kutsub. Muidugi, neid "soovitusi" ja "kutseid" ei võta keegi tõsiselt, aga miks neid ülepea peab tegema, kui suurema osa publikumi jaoks ei ole need enam naljakad?