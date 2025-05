Maakonna kossumeister selgus alles lisaajal

Pronksikohtumises suutsid naabrid Ida-Virumaalt šokeerida Simuna SK meeskonda tulemusega 101:96. Kossuliiga veebileht vahendab, et kolmanda veerandaja keskel juhtis Simuna mängu lausa 65:43 ning näis, et selle mängu võit on kindel. Neljandal veerandil näitas KK Hito meistriklassi ning võitsid Siim Lauri eestvedamisel veerandaja tulemusega 38:20 ning kogu mängu 101:96.