Linnakodaniku majamuuseumis on näitus üles seatud pööningule.

Tänavu tähistatakse raamatuaastaga eestikeelse raamatu 500. aastapäeva. Enam-vähem sama vana on ka Rakvere esimene raamatukogu – frantsisklaste Püha Miikaeli kloostri raamatukogu, kus hoiti veelgi vanemaid teoseid, millest üksikud on tänini säilinud. Eesti raamatu aasta puhul on Rakvere linnakodaniku majamuuseumi pööningul alates 8. maist avatud näitus "Lugude linnaruum – raamat ja Rakvere".