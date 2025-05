Tapal avati tätoveerimis- ja augustamissalong

Tapa kesklinnas Jaama tänaval asub Grossi Toidukaupade pood. Kui hoone teisel korrusel tegutsenud Karell Kiirabi minema kolis, seadsid end tühjaks jäänud ruumides sisse Kelsi Nõlvak ja Sulev Hallikas. Neist esimene on kogenud tätoveerija, teine tegeleb keha augustamisega. Koos tegutsetakse nime all Tapa Tattoo and Piercing.