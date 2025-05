IT suunal õpitakse rohkem kui telefoni kasutamist

IT suund on koolis juba pikemat aega. Õpe sisaldab programmeerimist, laia matemaatikat, erialast inglise keelt ning alusteadmisi süsteemide loogikast ja ülesehitusest. Just programmeerimine ja lai matemaatika kujunevad paljudele kõige keerulisemaks, mistõttu mõni noor vahetab hiljem IT suuna ettevõtlussuuna vastu. "Noored arvavad tihti, et kui nad on telefonis osavad, siis see tähendabki IT-oskusi," ütles kooli direktor Anne Nõgu.​