Repliik: raha jätab rattad seisma

Kogutakse ikka selleks, et midagi osta, ning moodsamad inimesed ka investeerivad. Minu reaalsus on see, et ma ei tee kumbagi. Ma ei raatsi kogutud raha kulutada ja investeerida ei oska. Õppida ma selle kohta ka ei taha, sest see asi lihtsalt ei huvita mind. Ma pigem olen paljas kui püksinööp, mitte ei vahi numbreid, silm punnis peas.

Nüüd on kätte jõudnud aeg osta endale toode, mille jaoks raha on saanud koguda. Suur häda on selles, et lihtsalt ei raatsi. Pigem näpistaks natukene siit ja sealt, et kuskilt see raha kokku saada. Jumal hoidku selle eest, et hoius väheneks!