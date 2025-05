Juhtkiri: naeratav pilt tõde ei paljasta

Kui omavalitsusjuht (või muu poliitik) on pidevalt pildil – nii seal, kus tema kohalolek on loomulik, kui ka seal, kus tema roll on küsitav (nt koolilõunal, poe avamisel või põllul traktoris) –, siis on täiesti loomulik, et see jätab mulje enesereklaamist avaliku sektori arvel. Sotsiaalmeedia aktiivne kasutamine kuulub tänapäeval ameti juurde, kuid piir ületatakse siis, kui tegemist pole enam läbipaistvuse või suhtluse, vaid pelga tähelepanuvajadusega. Eriti torkab see silma juhul, kui kohalike inimeste igapäevaelus on tõsised probleemid: lastevanemad muretsevad koolikohtade pärast, arutatakse teravaid sotsiaalküsimusi, kuid samal ajal jagavad linnavõimu esindajad endast fotosid, millel nad õitsvate puude all naeratavad. Selline kontrast mõjub groteskina.