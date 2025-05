18-aastane Kadrina rallipiloot Jaspar Vaher on sel nädalavahetusel koos kaardilugejaga Sander Pruuliga võistlustules Ungari rallil, mis on Euroopa meistrivõistluste (ERC) teiseks etapiks. Ühtlasi on see ka Vaheri esimeseks kruusaralliks Lancia Ypsilon Rally4 autoga.