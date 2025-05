Poolamets puudus Rakvere linnavolikogu 12. veebruari, 19. märtsi ja 16. aprilli istungilt. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele volikogu liikme volitused peatatakse, kui ta on puudunud volikogu istungitelt kolme järjestikuse kuu jooksul. Samas on Poolametsal võimalus oma volitused sooviavalduse esitamisel taastada.

​Korra on Anti Poolamets juba Rakvere linnavolikogust ära käinud. 2023. aasta kevadel-suvel puudus ta istungitelt samuti kolm korda järjest ja valimiskomisjon peatas tema volitused. Oma puudumist põhjendas ta toona asjaoluga, et riigikogu liikme tööd ja linnavolinikuks olemist on raske ühildada, kuna linnavolikogu istungid toimuvad kolmapäeviti, aga see päev on ka riigikogus tavaliselt kõige töisem.