"Ma mõtlesin, et kuna Tapal on palju oravaid ja kuna Tapal on hästi suur rongijaam, siis ma panen need kaks asja kokku ja teen Rongijuht Orava. Ja orava vestile panen valla vapi," rääkis Vahakulmu küla elanik Lisette Vallsalu, kes käib Tapa valla kooli 6. klassis.