Arvamus Jane Paberiti tütar: Mis saab inimestest, kel pole aega oodata?

Räägin sellest kõigest, sest mul on kogemus. Minu emal, Jane Paberitil, oli amüotroofiline lateraalskleroos (ALS), ning 2019. aastal tegi ta Šveitsis abistatud enesetapu - meedia kaudu sai ta tuntuks kui esimene inimene Eestis, kes selle teekonna ette võttis. Sellest teekonnast tehti saateid, ning mõnel hetkel oli tõesti tunne, nagu terve Eesti elaks talle kaasa. Tänu sellele tekkis emal üldse võimalus lahkuda elust nii, et ei pea lõpuni piinlema. Ainult tänu sellele, et leidus palju inimesi, kes olid nõus selle heaks annetama. Muidugi teeb see mind ka pisut nukraks, sest lõpmatuseni ei saa Eesti inimesed kõige raskematel aegadel jääda lootma, et nende murest tehakse saade ja sel moel õnnestub saada hädavajalikud ravimid/abivahendid/raha. Sestap on minu silmis vaja jõuda niikaugele, et reguleerida Eestis abistatud enesetapp.