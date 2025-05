Rakvere Teater - 85 Olla või mitte ol-lal-laa?

Juubeliaasta hakkab läbi saama ja niimoodi kõrvalt on muidugi kena üht teatrit kaeda. Kasvab nigu väike laps. Pistab näpu tulise pliidi vastu ja kõrvetab ära. Siis pistab uuesti. Ja kõrvetab jälle. Ega see Rakvere teatri sündimine 1940. aastal on samasugune ime nigu Jee­suse ülestõusmine. Oli sadu põhjuseid, miks ta sündima poleks pidanud – ja ainult üks, miks ta ikkagi sündis.