Piiritusvabrikus tuuakse uudne klaasikunsti loomise viis rahvale näha

Tegemist on kohaspetsiifilise klaasipuhumisega, mis seob mineviku tootmispärandi kaasaegse käsitööpraktikaga. Performatiivne ümberpuhumine toimub ajaloolises Rakvere piiritusetehases ning suunab mõtlema masstootmise nähtamatusele ja mõjudele. Demonstratsioon toob mehhaniseeritud täpsusele rajatud ruumi tagasi inimese kohalolu. Lõhmus, kes oma töös on alati oluliseks pidanud vormi ja sellega katsetamist ning näiteks varem muu hulgas teinud näituse Rummu karjääris vee all, selgitas, et klaasikunstis esineb jätkuvalt teatavat elitaarsust ja meetodid on tihti jäänud ajas muutumatuks.