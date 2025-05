Tiina Tomson: «Saame külastajatele luua ilusaid mälestusi»

Kuidas trio alguse sai, kas olete juba kaua koos laval?

Kolm aastat tagasi hakkasin stuudios oma lauludest helisalvestisi tegema ja selle raames alustasime koostööd Poolast pärit Martin Złot­nickiga. Kohtusime Kanaari saartel, kus ta talvehooajal muusikaliselt tegev on, ja seal oleme ka oma fusiooniga üles astunud. Martin on ainus kitarrist, keda ma isiklikult tunnen, kes mitte ainult ei esita, vaid ka komponeerib ise flamenkot. Hispaania kitarri rahvusmuusika on tema ammune kirg ja seda tema temperamentses esituses kuulda ei jäta kedagi külmaks.





Küllap on Andi valmis festivalil ka jämmima, kui teiste bluusmuusikutega kokku trehvab?

Andi on oma muusikukarjääri jooksul osalenud mitmetel festivalidel, nagu Montreux Jazz Festival Šveitsis. Sealgi on tavaks õhtused jam session’id, mis pärast kontserte erinevates klubides aset leiavad, kus muusikud open stage’il kohtuda ja spontaanselt koos musitseerida saavad. Kui Viru Folgil koht olemas, siis on Andi kindlasti valmis kampa lööma. Bluus on tema lemmik muusikastiil.





Kuidas on kujunenud teie muusikutee kaugel kodust? Kas eestimaine loodus on inspireerinud ka kodust eemal või on rohkem inspiratsiooni pakkunud Šveitsi mäed, Hispaania soojus?