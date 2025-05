Teil on väga huvitavad hobid. Kas serva pidi puutuvad need omal kombel ka emadusega kokku?

Kusjuures see vist on nii küll. Ehkki olen ise juba üheksakordne vanaema, on mul alles enda laste vanker. Sellest see lapsevankrite kogumine alguse sai. See on akendega vanker, ise poest ostsin ja see on täiesti alles. Kuna nüüd on võimalus hoida neid asju ja neid ka seltsimaja muuseumis välja panna, olen julgelt kogu täiendanud.